Через атаку рф на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання, без світла та води жителі одного з населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Внаслідок удару армії рф по теплоелектростанцій у прифронтовому регіоні серйозного пошкодження зазнало обладнання ТЕС. Обійшлось без постраждалих. Однак, в населеному пункті, яке розташоване поруч зі станцією, відсутнє електро та водопостачання. Про це повідомляє ДТЕК, пише УНН.
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"Вчора ввечері росія атакувала одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні Внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання, через це без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. На щастя, обійшлося без постраждалих», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали роботу з усунення наслідків. Зокрема, працюють над відновленням енергопостачання у домівках.
Раніше голова МВС Ігор Клименко повідомляв, що російські війська напередодні ввечері обстріляли енергетичний об’єкт в Донецькій області.