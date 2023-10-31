Из-за атаки рф на ТЭС серьезно повреждено оборудование, без света и воды жители одного из населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В результате удара армии рф по теплоэлектростанциям в прифронтовом регионе серьезное повреждение получило оборудование ТЭС. Обошлось без пострадавших. Однако, в населенном пункте, которое расположено рядом со станцией, отсутствует электро и водоснабжение. Об этом сообщает ДТЭК, пишет УНН.
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"Вчера вечером россия атаковала одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе в результате террористического обстрела было серьезно повреждено оборудование, из-за этого без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией. К счастью, обошлось без пострадавших», - говорится в сообщении.
Отмечается, что после прекращения обстрелов энергетики ДТЭК начали работу по устранению последствий. В частности, работают над восстановлением энергоснабжения в домах.
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