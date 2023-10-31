Через обстріл ТЕС на Донеччині знеструмлювалися три шахти та понад 18 тисяч споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Внаслідок обстрілу минулої доби та пошкодження ТЕС на Донеччині, знеструмлено 35 населених пунктів, три вугільні шахти залишилась без світла. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства енергетики України.
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«Учора внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання однієї з ТЕС на Донеччині, залишилися без електропостачання три вугільні шахти, 35 населених пунктів та 18,3 тисячі споживачів», - інформує Міненерго.
У відомстві зазначили, що станом на 31 жовтня шахти заживлено.
Знеструмлення
Також повідомляється, що через обстріл підстанції на Херсонщині пошкоджено трансформатор, без світла залишилися 4 населених пункти, понад 7 тисяч споживачів.
Крім того без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Разом з тим проводяться ремонтні роботи, але відповідно до умов безпекової ситуації.
Внаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися понад 5 тисяч споживачів у Запорізькій області. Як повідомляється, наразі всіх заживлено.
Генерація
У Міненерго стверджують, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.
Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС
У Херсоні після підтоплення залишаються знеструмленими 1,2 тис. споживачів.
Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним і становить 15,69 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Експорт/імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 143,00 МВт*год. Експорт до Словаччини та Молдови – 1 676 МВт*год.
Доповнення
Раніше УНН із посиланням на ДТЕК повідомляв, що внаслідок удару армії рф по теплоелектростанцій у прифронтовому регіоні серйозного пошкодження зазнало обладнання ТЕС. Обійшлось без постраждалих.