Из-за обстрела боевиков возле Гнутово эвакуировали более 20 пиротехников, которые разминировали поле
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Донецкой области из-за обстрела боевиков с поля эвакуировали 23 пиротехников, которые проводили разминирование. Об этом УНН сообщили в ГСЧС.
Детали
Сегодня примерно с 8:00 до 8:40 утра, в результате нарушения режима тишины, произошли обстрелы садового общества возле села Гнутово, что вблизи Мариуполя. Место обстрела находится в непосредственной близости с полем, на котором выполняют работы пиротехнические подразделения ГСЧС в рамках Общего проекта между ГСЧС и Представительством международной гуманитарной организации "The HALO Trust" в Украине".
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"На момент обстрела на месте находилось 23 представителя ГСЧС и 5 единиц техники. Спасатели были вынуждены немедленно остановить работы и оставить опасный участок. В настоящее время работы приостановлены, личный состав пиротехнических подразделений ГСЧС эвакуирован с места происшествия. К счастью, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Добавим
В конце марта пиротехники ГСЧС Украины приступили к очередной фазе разминирования в рамках сотрудничества ГСЧС с представительством "The HALO Trust" в Украине на участке Гнутово 1 общей площадью 12 гектаров. Главной целью проведения работ является очистка территории от взрывоопасных предметов с целью снижения минной опасности до уровня, при котором люди могут жить безопасно.
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Работы продолжаются каждый день. Однако ситуация осложняется тем, что участок, на котором работают пиротехнические отделения, находится вблизи линии разграничения. Ежедневно пиротехники рискуют собственной жизнью, ведь вместе с опасностью мин и снарядов, которые изымают специалисты, добавляется еще и риск оказаться под вражеским огнем.