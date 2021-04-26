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Через обстріл бойовиків біля Гнутового евакуювали більше 20 піротехніків, які розміновували поле

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Донецькій області через обстріл бойовиків із поля евакували 23 піротехніків, які проводили розмінування. Про це УНН повідомили у ДСНС.

Деталі

Сьогодні приблизно з 8:00 до 08:40 ранку, внаслідок порушення режиму тиші, відбулися обстріли садового товариства біля села Гнутове, що поблизу Маріуполя. Місце обстрілу знаходиться в безпосередній близькості з полем, на якому виконують роботи піротехнічні підрозділи ДСНС у рамках Спільного проєкту між ДСНС та Представництвом міжнародної гуманітарної організації “The HALO Trust” в Україні“.

Цитата

“На момент обстрілу на місці знаходилось 23 представника ДСНС та 5 одиниць техніки. Рятувальники були вимушені негайно зупинити роботи та залишити небезпечну ділянку. На даний час роботи припинені, особовий склад піротехнічних підрозділів ДСНС евакуйований з місця події. На щастя, загиблих та постраждалих не має”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

Наприкінці березня піротехніки ДСНС України приступили до чергової фази розмінування в рамках співпраці ДСНС з представництвом “The HALO Trust” в Україні на ділянці Гнутове 1 загальною площею 12 гектарів. Головною метою проведення робіт є очищення території від вибухонебезпечних предметів з метою зниження мінної небезпеки до рівня, при якому люди можуть жити безпечно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Донбасі розмінування потребує територія площею не менше 7 тис. квадратних кілометрів

Роботи тривають чи не щодня. Однак ситуація ускладнюється тим, що ділянка, на якій працюють піротехнічні відділення, знаходиться поблизу лінії розмежування. Щодня піротехніки ризикують власним життям, адже разом із небезпекою мін та снарядів, що вилучають фахівці, додається ще і ризик опинитися під ворожим вогнем.

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