Из-за обмеления Каховского водохранилища без воды осталась уже практически вся Никопольщина

Цитата

"Налаживаем подвоз воды городам и селам, которые остались без нее из-за обмеления Каховского водохранилища. Это уже практически весь район. Кроме Никополя и Первомайской громады", - написал Евтушенко.

Детали

По его словам, к пострадавшим территориям прибывают цистерны с водой – питьевой и технической. Определены точки, где люди ее набирают. Например, в Марганецкой громаде таких – 10, а в Покрове – 7. Их будет становиться больше.

Глава РВА добавил, что международные партнеры передают бутылки с водой и емкости под нее, средства для обеззараживания, гигиенические наборы. В планах – закупить насосы.

"В день человеку нужно хотя бы 2 литра питьевой воды и 4 – технической. Обеспечить почти целый район – колоссальная работа. Но мы продумываем логистику, ведем переговоры, привлекаем каждого, кто может помочь. Чтобы с водой были все", - написал Евтушенко.

Что касается Криворожского района - водоканал работает в штатном режиме – имеет запас воды. Правда, кое-где она по графику, резюмировал он.

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Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Из Каховского водохранилища уже потеряно более трети накопленной воды.