Из-за обмеления Каховского водохранилища без воды осталась уже практически вся Никопольщина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Практически весь Никопольский район, что на Днепропетровщине, остался без воды из-за обмеления Каховского водохранилища. Об этом сообщил председатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко, передает УНН.
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"Налаживаем подвоз воды городам и селам, которые остались без нее из-за обмеления Каховского водохранилища. Это уже практически весь район. Кроме Никополя и Первомайской громады", - написал Евтушенко.
Детали
По его словам, к пострадавшим территориям прибывают цистерны с водой – питьевой и технической. Определены точки, где люди ее набирают. Например, в Марганецкой громаде таких – 10, а в Покрове – 7. Их будет становиться больше.
Глава РВА добавил, что международные партнеры передают бутылки с водой и емкости под нее, средства для обеззараживания, гигиенические наборы. В планах – закупить насосы.
"В день человеку нужно хотя бы 2 литра питьевой воды и 4 – технической. Обеспечить почти целый район – колоссальная работа. Но мы продумываем логистику, ведем переговоры, привлекаем каждого, кто может помочь. Чтобы с водой были все", - написал Евтушенко.
Что касается Криворожского района - водоканал работает в штатном режиме – имеет запас воды. Правда, кое-где она по графику, резюмировал он.
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Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Из Каховского водохранилища уже потеряно более трети накопленной воды.