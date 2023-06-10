Из-за обмеления Каховского водохранилища без воды осталась уже практически вся Никопольщина

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 11695 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 53912 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 106015 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 106098 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 249165 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 129000 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 118714 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 361219 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83097 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135621 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 163141 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 119483 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 19366 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 100081 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 65391 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 249138 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 285095 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 361201 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 339995 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 388124 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 65726 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 100403 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 119837 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 163465 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 77368 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Из-за обмеления Каховского водохранилища без воды осталась уже практически вся Никопольщина

Киев • УНН

 • 280227 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Практически весь Никопольский район, что на Днепропетровщине, остался без воды из-за обмеления Каховского водохранилища. Об этом сообщил председатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко, передает УНН.

Из-за обмеления Каховского водохранилища без воды осталась уже практически вся Никопольщина

Цитата

"Налаживаем подвоз воды городам и селам, которые остались без нее из-за обмеления Каховского водохранилища. Это уже практически весь район. Кроме Никополя и Первомайской громады", - написал Евтушенко.

Детали

По его словам, к пострадавшим территориям прибывают цистерны с водой – питьевой и технической. Определены точки, где люди ее набирают. Например, в Марганецкой громаде таких – 10, а в Покрове – 7. Их будет становиться больше.

Глава РВА добавил, что международные партнеры передают бутылки с водой и емкости под нее, средства для обеззараживания, гигиенические наборы. В планах – закупить насосы.

"В день человеку нужно хотя бы 2 литра питьевой воды и 4 – технической. Обеспечить почти целый район – колоссальная работа. Но мы продумываем логистику, ведем переговоры, привлекаем каждого, кто может помочь. Чтобы с водой были все", - написал Евтушенко.

Что касается Криворожского района - водоканал работает в штатном режиме – имеет запас воды. Правда, кое-где она по графику, резюмировал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Каховском водохранилище может остаться 6-7 метров воды - Укргидроэнерго

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Из Каховского водохранилища уже потеряно более трети накопленной воды.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,476.75