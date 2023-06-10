Через обміління Каховського водосховища без води лишилася вже практично вся Нікопольщина
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Практично весь Нікопольський район, що на Дніпропетровщині, залишився без води через обміління Каховського водосховища. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає УНН.
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"Налагоджуємо підвіз води містам та селам, які лишилися без неї через обміління Каховського водосховища. Це вже практично весь район. Окрім Нікополя та Першотравневської громади", - написав Євтушенко.
Деталі
За його словами, до постраждалих територій прибувають цистерни з водою – питною та технічною. Визначені точки, де люди її набирають. Наприклад, у Марганецькій громаді таких – 10, а в Покрові – 7. Їх ставатиме більше.
Голова РВА додав, що міжнародні партнери передають пляшки з водою та ємності під неї, засоби для знезараження, гігієнічні набори. У планах – закупити насоси.
"На день людині потрібно бодай 2 літри питної води і 4 – технічної. Забезпечити майже цілий район – колосальна робота. Та ми продумуємо логістику, ведемо перемовини, залучаємо кожного, хто може допомогти. Аби з водою були всі", - написав Євтушенко.
Щодо Криворізького району - водоканал працює у штатному режимі – має запас води. Щоправда, подекуди вона за графіком, резюмував він.
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Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
З Каховського водосховища вже втрачено понад третину накопиченої води.