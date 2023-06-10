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Через обміління Каховського водосховища без води лишилася вже практично вся Нікопольщина

Київ • УНН

 • 280227 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Практично весь Нікопольський район, що на Дніпропетровщині, залишився без води через обміління Каховського водосховища. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає УНН.

Через обміління Каховського водосховища без води лишилася вже практично вся Нікопольщина

Цитата

"Налагоджуємо підвіз води містам та селам, які лишилися без неї через обміління Каховського водосховища. Це вже практично весь район. Окрім Нікополя та Першотравневської громади", - написав Євтушенко.

Деталі

За його словами, до постраждалих територій прибувають цистерни з водою – питною та технічною. Визначені точки, де люди її набирають. Наприклад, у Марганецькій громаді таких – 10, а в Покрові – 7. Їх ставатиме більше.

Голова РВА додав, що міжнародні партнери передають пляшки з водою та ємності під неї, засоби для знезараження, гігієнічні набори. У планах – закупити насоси.

"На день людині потрібно бодай 2 літри питної води і 4 – технічної. Забезпечити майже цілий район – колосальна робота. Та ми продумуємо логістику, ведемо перемовини, залучаємо кожного, хто може допомогти. Аби з водою були всі", - написав Євтушенко.

Щодо Криворізького району - водоканал працює у штатному режимі – має запас води. Щоправда, подекуди вона за графіком, резюмував він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Каховському водосховищі може залишитися 6-7 метрів води - Укргідроенерго

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

З Каховського водосховища вже втрачено понад третину накопиченої води.

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