Из-за нетрезвого пассажира в Кропивницком маршрутка попала в ДТП

“По словам патрульных, транспортное средство получило механическое повреждение передней части, в результате ДТП произошло падение пассажира. Обстоятельства ДТП выясняют следователи”, — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что на момент, когда на место аварии приехали патрульные, 12-летнюю девочку госпитализировали.

По неофициальной информации, ДТП спровоцировал нетрезвый пассажир, который не удержался на ногах и упал на водителя.

Напомним, 7 апреля около 13:00 на автодороге международного значения М-09 сообщением Львов — Рава-Русская в с.Сопошин, Жовковского района водитель маршрутного автобуса БАЗ А079.04 сообщением Львов — Любеля, 1990 г.р., житель с.Замочек, Жовковского района, не справился с управлением и совершил столкновение с полуприцепом грузового автомобиля DAF, который двигался в попутном направлении.