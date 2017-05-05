Через нетверезого пасажира в Кропивницькому маршрутка потрапила в ДТП
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 травня. УНН. Вчора, 4 травня, у Кропивницькому маршрутне таксі зіштовхнулося з електроопорою. У результаті ДТП тілесні ушкодження отримала 12-річна дитина. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в прес-службі патрульної поліції Кропивницького.
“За словами патрульних, транспортний засіб отримав механічне пошкодження передньої частини, в результаті ДТП відбулося падіння пасажира. Обставини ДТП виясняють слідчі”, — повідомили в прес-службі.
Також в прес-службі додали, що на момент, коли на місце аварії приїхали патрульні, 12-річну дівчинку госпіталізували.
За неофіційною інформацією, ДТП спровокував нетверезий пасажир, який не втримався на ногах і впав на водія.
Нагадаємо, 7 квітня близько 13:00 на автодорозі міжнародного значення М-09 сполученням Львів — Рава-Руська в с.Сопошин, Жовківського району водій маршрутного автобуса БАЗ А079.04 сполученням Львів — Любеля, 1990 р.н., житель с.Замочок, Жовківського району, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з напівпричепом вантажного автомобіля DAF, який рухався в попутному напрямку.