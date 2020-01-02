Из-за неуплаты алиментов около 120 тыс. лицам ограничили выезд за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В базе данных пограничников в настоящее время находится около 120 тысячи человек, которым ограничен выезд за границу из-за неуплаты алиментов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД Украины в Facebook.
"Государственная пограничная служба Украины предупреждает, что в базах данных пограничников в настоящее время находится около 120 тысяч человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов", - говорится в сообщении.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" мужчину не выпустили из Украины в Дубай из-за неуплаты алиментов.