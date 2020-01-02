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Через несплату аліментів близько 120 тис. особам обмежили виїзд за кордон

Київ • УНН

 • 9379 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. В базі даних прикордонників на даний час перебуває близько 120 тисяч осіб яким обмежено виїзд за кордон через несплату аліментів. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС України у Facebook.

"Державна прикордонна служба України попереджає, що в базах даних прикордонників на даний час перебуває близько 120 тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" чоловіка не випустили з України до Дубаю через несплату аліментів.

Українські Національні Новини

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