Через несплату аліментів близько 120 тис. особам обмежили виїзд за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В базі даних прикордонників на даний час перебуває близько 120 тисяч осіб яким обмежено виїзд за кордон через несплату аліментів. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС України у Facebook.
"Державна прикордонна служба України попереджає, що в базах даних прикордонників на даний час перебуває близько 120 тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" чоловіка не випустили з України до Дубаю через несплату аліментів.