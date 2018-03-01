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Из-за непогоды в школах Киева в пятницу и субботу не будет занятий - мэр

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Из-за ухудшения погодных условий столичные школы получили распоряжение отменить учения 2 и 3 марта. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время пленарного заседания VI сессии VIII созыва Киевского городского совета, сообщает УНН.

"Школы столицы получили распоряжение в пятницу и субботу отменить учения. Детским садам также рекомендовали приостановить работу на два дня", - заявил он.

В.Кличко также призвал городские организации сократить рабочий день в четверг, 1 марта.

"Мы обращаемся ко всем организациям города объявить сегодня короткий рабочий день, чтобы вечером не было пиковой нагрузки на транспортную инфраструктуру города", - отметил мэр.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро 1 марта в Киева 20 см снега. На дорогах столицы образовались пробки.

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