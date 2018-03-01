Через негоду в школах Києва в п’ятницю і суботу не буде занять - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Через погіршення погодних умов столичні школи отримали розпорядження скасувати навчання 2 та 3 березня. Про це заявив мер Київа Віталій Кличко під час пленарного засідання VI сесії VIII скликання Київської міської ради, повідомляє УНН.
“Школи столиці отримали розпорядження в п’ятницю і суботу скасувати навчання. Дитячим садкам також рекомендували призупинити роботу на два дні”, — заявив він.
В.Кличко також закликав міські організації скоротити робочий день у четвер, 1 березня.
“Ми звертаємось до всіх організацій міста Київ оголосити сьогодні короткий робочий день, щоб увечері не було пікового навантаження на транспортну інфраструктуру міста”, — зазначив мер.
Як повідомляв УНН, станом на ранок 1 березня в Києва 20 см снігу. На дорогах столиці утворилися затори.