Из-за непогоды во Львовском аэропорту отменили несколько рейсов
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня во Львовском аэропорту из-за сложных погодных условий отменили несколько рейсов. На территории аэропорта в постоянном режиме убирают снег. Об этом сообщила директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.
"Зима свирепствует... Сложные погодные условия не дают нам отдыхать... Убираем снег со вчерашнего вечера в постоянном режиме... Жаль, что из-за сильного бокового ветра не смогли вчера принять рейс из Киева. Полосу чистили, но коэффициент 0.28 был слишком низким для посадки с боковым ветром. Сегодня несколько рейсов отменили, но первый рейс из Мюнхена обслужили, ждем Варшаву, а дальше рейс из Египта, и так дальше будем держать оборону. Спасибо всем работникам служб, которые задействованы в борьбе с непогодой и за оперативную работу!", - написала она.
Напомним, из-за снегопадов и метелей ровенским спасателям пришлось 11 раз оказывать помощь водителям.