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15 марта, 19:03 • 109411 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150247 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127437 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120693 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107084 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102563 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97368 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127353 просмотра

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14 марта, 19:57 • 128882 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127473 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Из-за непогоды во Львовском аэропорту отменили несколько рейсов

Из-за непогоды во Львовском аэропорту отменили несколько рейсов

Киев • УНН

 • 13544 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня во Львовском аэропорту из-за сложных погодных условий отменили несколько рейсов. На территории аэропорта в постоянном режиме убирают снег. Об этом сообщила директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.

"Зима свирепствует... Сложные погодные условия не дают нам отдыхать... Убираем снег со вчерашнего вечера в постоянном режиме... Жаль, что из-за сильного бокового ветра не смогли вчера принять рейс из Киева. Полосу чистили, но коэффициент 0.28 был слишком низким для посадки с боковым ветром. Сегодня несколько рейсов отменили, но первый рейс из Мюнхена обслужили, ждем Варшаву, а дальше рейс из Египта, и так дальше будем держать оборону. Спасибо всем работникам служб, которые задействованы в борьбе с непогодой и за оперативную работу!", - написала она.

Напомним, из-за снегопадов и метелей ровенским спасателям пришлось 11 раз оказывать помощь водителям.

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