Через негоду у аеропорту Львова скасували декілька рейсів

“Зима лютує... Складні погодні умови не дають нам відпочивати... Прибираємо сніг з вчорашнього вечора в постійному режимі...Шкода, що через сильний боковий вітер не змогли вчора прийняти рейс з Києва. Смугу чистили, але коефіцієнт 0.28 був занизьким для посадки з боковим вітром. Сьогодні декілька рейсів скасовано, але перший рейс з Мюнхена обслужили, чекаємо Варшаву, а далі рейс з Єгипту, і так далі триматимемо оборону. Дякую всім працівникам служб, які задіяні в боротьбі з негодою та за оперативну роботу!”, — написала вона.

Нагадаємо, через снігопади та заметілі рівненським рятувальникам довелося 11 разів надавати допомогу водіям.