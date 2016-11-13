Через негоду у аеропорту Львова скасували декілька рейсів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні у Львівському аеропорту через складні погодні умови скасували декілька рейсів. На території аеропорту в постійному режимі прибирають сніг. Про це повідомила директор аеропорту “Львів” Тетяна Романовська на своїй сторінці у Facebook, передає корепондент УНН.
“Зима лютує... Складні погодні умови не дають нам відпочивати... Прибираємо сніг з вчорашнього вечора в постійному режимі...Шкода, що через сильний боковий вітер не змогли вчора прийняти рейс з Києва. Смугу чистили, але коефіцієнт 0.28 був занизьким для посадки з боковим вітром. Сьогодні декілька рейсів скасовано, але перший рейс з Мюнхена обслужили, чекаємо Варшаву, а далі рейс з Єгипту, і так далі триматимемо оборону. Дякую всім працівникам служб, які задіяні в боротьбі з негодою та за оперативну роботу!”, — написала вона.
Нагадаємо, через снігопади та заметілі рівненським рятувальникам довелося 11 разів надавати допомогу водіям.