Из-за непогоды "Киевавтодор" использовал более 970 тонн соли
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В сутки коммунальная корпорация "Киевавтодор" использовала 973,2 тонны соли и 720,1 тонн песчано-соляной смеси. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Сегодня ночью, 1 декабря, 233 единицы техники и 24 бригады с ручной уборки предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" обеспечивали содержание улично-дорожной сети столицы в надлежащем состоянии.
Так, в ночь со среды на четверг было обработано посыпочными материалами улично-дорожную сеть столицы, чтобы не допустить образования гололеда и снежных накатов.
Также утром 1 декабря солью и солевой смесью было обработано дороги и тротуары, чтобы обеспечить безопасность движения водителей и пешеходов.