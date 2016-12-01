Из-за непогоды "Киевавтодор" использовал более 970 тонн соли

Сегодня ночью, 1 декабря, 233 единицы техники и 24 бригады с ручной уборки предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" обеспечивали содержание улично-дорожной сети столицы в надлежащем состоянии.

Так, в ночь со среды на четверг было обработано посыпочными материалами улично-дорожную сеть столицы, чтобы не допустить образования гололеда и снежных накатов.

Также утром 1 декабря солью и солевой смесью было обработано дороги и тротуары, чтобы обеспечить безопасность движения водителей и пешеходов.