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Через негоду "Київавтодор" використав понад 970 тонн солі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. За добу комунальна корпорація “Київавтодор” використала 973,2 тонни солі та 720,1 тонн піщано-соляної суміші. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.

Через негоду "Київавтодор" використав понад 970 тонн солі

Сьогодні вночі, 1 грудня, 233 одиниці техніки та 24 бригади з ручного прибирання підприємств комунальної корпорації “Київавтодор” забезпечували утримання вулично-дорожньої мережі столиці у належному стані.

Так, у ніч з середи на четвер було оброблено посипальними матеріалами вулично-дорожню мережу столиці, щоб не допустити утворення ожеледі та снігових накатів.

Також зранку 1 грудня сіллю та піскосоляною сумішшю було оброблено дороги й тротуари, щоб забезпечити безпеку руху водіїв і пішоходів.

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