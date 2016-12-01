Через негоду "Київавтодор" використав понад 970 тонн солі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. За добу комунальна корпорація “Київавтодор” використала 973,2 тонни солі та 720,1 тонн піщано-соляної суміші. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Сьогодні вночі, 1 грудня, 233 одиниці техніки та 24 бригади з ручного прибирання підприємств комунальної корпорації “Київавтодор” забезпечували утримання вулично-дорожньої мережі столиці у належному стані.
Так, у ніч з середи на четвер було оброблено посипальними матеріалами вулично-дорожню мережу столиці, щоб не допустити утворення ожеледі та снігових накатів.
Також зранку 1 грудня сіллю та піскосоляною сумішшю було оброблено дороги й тротуари, щоб забезпечити безпеку руху водіїв і пішоходів.