Через полумарафон движение некоторого столичного транспорта изменится
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В связи с подготовкой и проведением 7 Киевского полумарафона Nоva Poshta Kyiv Half Marafon 8-9 апреля 2017 вносятся временные изменения в работу наземного общественного транспорта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевпасстранс".
8 и 9 апреля 2017 в течение дня будет организовано движение:
- автобусов маршрута № 62 от Ботанического сада до ул. Сагайдачного по действующей трассе, дальше ул. Андреевская - ул. Набережно-Крещатицкая - Боричев спуск - Владимирский спуск, далее по действующему маршруту;
- автобусов маршрута № 114 в направлении зал. вокзала Центральный от ул. Милославской до Набережно-Крещатицкая по действующему маршруту, далее Боричев спуск - Владимирский спуск, далее по действующему маршруту;
- автобусов маршрута № 115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до ул. Спасской по действующему маршруту, далее - ул. Волошская - ул. Ильинская - Набережно-Крещатицкая, далее по действующему маршруту;
9 апреля 2017:
- автобусы маршрута № 21, 157 будут курсировать в направлении ж / м Троещина без заезда на ул. вербовую;
- автобусы маршрута № 62курсуватимуть от Ботанического сада до Европейской площади;
- автобусы маршрута № 73 будут курсировать в направлении ул. Милославская по трассе: ст "Героев Днепра" - ул. Оболонский - ул. Степана Бандеры - мост им. Г. Фукса - ул. Генерала Ватутина - ул. Маяковского - ул. Каштановая - ул. Оноре де Бальзака, далее по действующему маршруту;
- автобусы маршрута № 114 будут курсировать на участках от ул. Милославской до зал. ст. Зенит и от железнодорожного вокзала Центральный к стадиону Динамо им. Лобановского;
- автобусы маршрута № 115 будут курсировать от железнодорожного вокзала "Дарница" до станции метро "Лыбидская";
- троллейбусы маршрута № 29 будут курсировать от ст.м. "Дарница" до ул. Милославская;
- троллейбусы маршрута № 30курсуватимуть на участках от ул. Милославской до ст.м. "Дарница" и от ул. Кадетский гай до ст.м. "Петровка";
- троллейбусы маршрута № 31 будут курсировать от ул. Милославской до ст.м. "Дарница"; - троллейбусы маршрута № 34 будут курсировать от ул. Северная до ул. Степана Бандеры;
- троллейбусы маршрута № 47курсуватимуть от ст.м. "Минская" до ул. Степана Бандеры.
Движение автобусов маршрутов № 21, 73, 101, 114, 150, 157, 234, 550 в направлении ж / м Троещина организуется по правой полосе встречного направления просп. Степана Бандеры, моста им. Г. Фукса и просп. Генерала Ватутина.
Напомним, что из-за ярмарок изменится движение столичного автобуса № 101.