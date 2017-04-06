Через полумарафон движение некоторого столичного транспорта изменится

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42631 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102886 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157716 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117014 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116879 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112787 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104453 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107117 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103606 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153930 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

 • 13835 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В связи с подготовкой и проведением 7 Киевского полумарафона Nоva Poshta Kyiv Half Marafon 8-9 апреля 2017 вносятся временные изменения в работу наземного общественного транспорта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевпасстранс".

8 и 9 апреля 2017 в течение дня будет организовано движение:

- автобусов маршрута № 62 от Ботанического сада до ул. Сагайдачного по действующей трассе, дальше ул. Андреевская - ул. Набережно-Крещатицкая - Боричев спуск - Владимирский спуск, далее по действующему маршруту;

- автобусов маршрута № 114 в направлении зал. вокзала Центральный от ул. Милославской до Набережно-Крещатицкая по действующему маршруту, далее Боричев спуск - Владимирский спуск, далее по действующему маршруту;

- автобусов маршрута № 115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до ул. Спасской по действующему маршруту, далее - ул. Волошская - ул. Ильинская - Набережно-Крещатицкая, далее по действующему маршруту;

9 апреля 2017:

- автобусы маршрута № 21, 157 будут курсировать в направлении ж / м Троещина без заезда на ул. вербовую;

- автобусы маршрута № 62курсуватимуть от Ботанического сада до Европейской площади;

- автобусы маршрута № 73 будут курсировать в направлении ул. Милославская по трассе: ст "Героев Днепра" - ул. Оболонский - ул. Степана Бандеры - мост им. Г. Фукса - ул. Генерала Ватутина - ул. Маяковского - ул. Каштановая - ул. Оноре де Бальзака, далее по действующему маршруту;

- автобусы маршрута № 114 будут курсировать на участках от ул. Милославской до зал. ст. Зенит и от железнодорожного вокзала Центральный к стадиону Динамо им. Лобановского;

- автобусы маршрута № 115 будут курсировать от железнодорожного вокзала "Дарница" до станции метро "Лыбидская";

- троллейбусы маршрута № 29 будут курсировать от ст.м. "Дарница" до ул. Милославская;

- троллейбусы маршрута № 30курсуватимуть на участках от ул. Милославской до ст.м. "Дарница" и от ул. Кадетский гай до ст.м. "Петровка";

- троллейбусы маршрута № 31 будут курсировать от ул. Милославской до ст.м. "Дарница"; - троллейбусы маршрута № 34 будут курсировать от ул. Северная до ул. Степана Бандеры;

- троллейбусы маршрута № 47курсуватимуть от ст.м. "Минская" до ул. Степана Бандеры.

Движение автобусов маршрутов № 21, 73, 101, 114, 150, 157, 234, 550 в направлении ж / м Троещина организуется по правой полосе встречного направления просп. Степана Бандеры, моста им. Г. Фукса и просп. Генерала Ватутина.

Напомним, что из-за ярмарок изменится движение столичного автобуса № 101.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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