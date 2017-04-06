Через напівмарафон рух деякого столичного транспорту зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У зв’язку з підготовкою та проведенням 7 Київського напівмарафону Nоva Poshta Kyiv Half Marafon 8-9 квітня 2017 року вносяться тимчасові зміни в роботу наземного громадського транспорту. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".
8 та 9 квітня 2017 року протягом дня буде організовано рух:
— автобусів маршруту № 62 від Ботанічного саду до вул. Сагайдачного за діючою трасою, далі вул. Андріївська — вул. Набережно-Хрещатицька — Боричів узвіз — Володимирський узвіз, далі за діючим маршрутом;
— автобусів маршруту № 114 в напрямку зал. вокзалу Центральний від вул. Милославської до Набережно-Хрещатицької за діючим маршрутом, далі Боричів узвіз — Володимирський узвіз, далі за діючим маршрутом;
— автобусів маршруту № 115 від залізничного вокзалу “Дарниця” до вул. Спаської за діючим маршрутом, далі — вул. Волоська — вул. Іллінська — вул.Набережно-Хрещатицька, далі за діючим маршрутом;
9 квітня 2017 року:
— автобуси маршруту № 21, 157 курсуватимуть в напрямку ж/м Троєщина без заїзду на вул. Вербову;
— автобуси маршруту № 62курсуватимуть від Ботанічного саду до Європейської площі;
— автобуси маршруту № 73 курсуватимуть в напрямку вул. Милославська по трасі: ст.м. “Героїв Дніпра” — просп. Оболонський — просп. Степана Бандери — міст ім. Г. Фукса — просп. Генерала Ватутіна — просп. Маяковського — вул. Каштанова — вул. Онор де Бальзака, далі за діючим маршрутом;
— автобуси маршруту № 114 курсуватимуть на ділянках від вул. Милославської до зал. ст. Зеніт та від залізничного вокзалу Центральний до стадіону Динамо ім. Лобановського;
— автобуси маршруту № 115 курсуватимуть від залізничного вокзалу “Дарниця” до станції метро “Либідська”;
— тролейбуси маршруту № 29 курсуватимуть від ст.м. “Дарниця” до вул. Милославська;
— тролейбуси маршруту № 30курсуватимуть на ділянках від вул. Милославської до ст.м. “Дарниця” та від вул. Кадетський гай до ст.м. “Петрівка”;
— тролейбуси маршруту № 31 курсуватимуть від вул. Милославської до ст.м. “Дарниця”; — тролейбуси маршруту № 34 курсуватимуть від вул. Північна до просп. Степана Бандери;
— тролейбуси маршруту № 47курсуватимуть від ст.м. “Мінська” до просп. Степана Бандери.
Рух автобусів маршрутів № 21, 73, 101, 114, 150, 157, 234, 550 в напрямку ж/м Троєщина організовується по правій смузі зустрічного напрямку просп. Степана Бандери, мосту ім. Г. Фукса та просп. Генерала Ватутіна.
Нагадаємо, що через ярмарки зміниться рух столичного автобусу № 101.