Из-за масштабного пожара на складах в Киеве открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Из-за пожара, который произошел 2 февраля в четырехэтажном складском здании в Киеве, открыли уголовное производство. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции в Киеве.
"Открыто уголовное производство по статье 194 часть 2 (умышленное повреждение чужого имущества)", - сообщили в полиции.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, 2 февраля в 11:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в 4-этажном складском здании на ул. Червоноткацкой, 69. В 23:03 спасатели локализовали пожар на площади 10500 кв. м.
Как сообщал УНН, масштабный пожар на складах в Киеве удалось ликвидировать.
На месте происшествия работали 35 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 137 спасателей.