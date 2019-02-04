Через масштабну пожежу на складах у Києві відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Через пожежу, яка сталася 2 лютого у чотириповерховій складській будівлі у Києві, відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції у Києві.
"Відкрито кримінальне провадження за статтею 194 частина 2 (умисне пошкодження чужого майна)", - повідомили у поліції.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, 2 лютого об 11:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу в 4-поверховій складській будівлі на вул. Червоноткацькiй, 69. О 23:03 рятувальники локалізували пожежу на площі 10500 кв. м.
Як повідомляв УНН, масштабну пожежу на складах у Києві вдалося ліквідувати.
На місці події працювало 35 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 137 рятувальників.