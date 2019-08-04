Из-за масштабных пожаров в Сибири задымлено 177 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В российской Сибири и на Дальнем Востоке задымлены 177 населенных пунктов из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МЧС РФ.
По данным ведомства, дымящиеся территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, а также Иркутской области.
За минувшие сутки тушением пожаров занимались 12 воздушных судов МЧС, совершивших более 128 сливов, сбросив 993 тонн воды. Для измерений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе проводится круглосуточный мониторинг на 103 постах наблюдения.
Ситуация с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области остается сложной. Спасатели продолжают тушить около двух сотен пожаров.
Напомним, дым сибирских пожаров достиг США и Канады.