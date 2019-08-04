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Через масштабні пожежі в Сибіру задимлено 177 населених пунктів

Через масштабні пожежі в Сибіру задимлено 177 населених пунктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У російському Сибіру і на Далекому Сході задимлені 177 населених пунктів через масштабні лісові пожежі. Про це повідомляє УНН з посиланням на МНС РФ.

За даними відомства, задимлені території Бурятії, Якутії, Забайкальського і Красноярського країв, а також Іркутської області.

За минулу добу гасінням пожеж займалися 12 повітряних суден МНС, які здійснили понад 128 зливів, скинувши 993 тонн води. Для вимірів гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі проводиться цілодобовий моніторинг на 103 постах спостереження.

Ситуація з лісовими пожежами в Якутії, Красноярському краї та Іркутській області залишається складною. Рятувальники продовжують гасити близько двох сотень пожеж.

Нагадаємо, мим сибірських пожеж досяг США і Канади.

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