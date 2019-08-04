Через масштабні пожежі в Сибіру задимлено 177 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У російському Сибіру і на Далекому Сході задимлені 177 населених пунктів через масштабні лісові пожежі. Про це повідомляє УНН з посиланням на МНС РФ.
За даними відомства, задимлені території Бурятії, Якутії, Забайкальського і Красноярського країв, а також Іркутської області.
За минулу добу гасінням пожеж займалися 12 повітряних суден МНС, які здійснили понад 128 зливів, скинувши 993 тонн води. Для вимірів гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі проводиться цілодобовий моніторинг на 103 постах спостереження.
Ситуація з лісовими пожежами в Якутії, Красноярському краї та Іркутській області залишається складною. Рятувальники продовжують гасити близько двох сотень пожеж.
Нагадаємо, мим сибірських пожеж досяг США і Канади.