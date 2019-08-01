Дим сибірських пожеж досяг США і Канади - NASA
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Дим від пожеж у Сибіру поширився на Аляску і деякі частини західного узбережжя Канади. Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA), передає УНН.
Так, про поширення диму в агентстві повідомили з посиланням на дані спутника від 31 і 30 липня.
"Тепер можна побачити дим від сибірських пожеж, що тягнеться через східну частину Росії, на Аляску (можливо, змішаний з димом від місцевих пожеж), вниз по західному узбережжю Канади (і над східною частиною Тихого океану), а потім над Ванкувером і Сіетлом", - цитує агентство вченого з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Колін Сефтора.
Як повідомляв УНН, раніше в Роскосмосі опублікували власні супутникові знімки вогнищ пожеж в РФ.