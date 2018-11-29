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Из-за гриппа в Харьковской области приостановили учебу в 22 школах

Из-за гриппа в Харьковской области приостановили учебу в 22 школах

Киев  •  УНН

 • 24260 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Харьковской области в связи с заболеваемостью гриппом ограничительные эпидемические мероприятия полностью или частично были введены в 22 учебных заведениях. Об этом сообщили УНН в Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

Как пояснили в лабораторном центре, слово “карантин” применяется к особо опасным инфекциям. Грипп на сегодня не является особо опасной инфекцией, отметили центре, поэтому к гриппу оно неприемлемо. Есть так называемые “ограничительные эпидемические мероприятия”.

“Ограничительные эпидемические мероприятия на сегодня полностью введены в 9 учебных заведениях — 5 Волчанского района, один — Великобурлукского, один — Золочинский, один — город Люботин и один — Кубьянский район. Частично — в 52 классах 13 заведений. Из них 10 учреждений — Кубьянский район, несколько классов в различных школах, и три заведения, где частично также в некоторых классах, это — Новомосковский район”, — сообщили в центре.

Также собеседники отметили, что сроки ограничительных мер в каждом заведении зависят от решения руководителя.

“В зависимости от того, с какой даты он закрылся: здесь есть и до 3 декабря, и до 30 ноября в основном”, — добавили в лаборатории Минздрава.

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По информации центра, четыре учебно-воспитательные заведения (КЗ “Волчанский лицей № 1” Волчанского районного совета по 20.11.2018 по 25.11.2018; КЗ “Варваровский лицей” Волчанского районного совета по 21.11.2018 по 25.11.2018; Бугаевская ООШ I-III ступеней Волчанского районного совета по 21.11.2018 по 25.11.2018; Волчанский ООШ I-III ступеней № 3 Волчанского районного совета по 22.11.2018 по 25.11.2018), в которых приказами директоров было полностью приостановлен учебно-воспитательный процесс, мероприятия с понедельника этого года продолжили сегодня. Возможно их дальнейшее продолжение, отметили собеседники.

Вместе с тем в лабораторном центре прогнозируют, что заболеваемость будет расти.

“Есть все благоприятные условия для распространения этой инфекции на сегодня. Циркуляция вируса гриппа подтверждена на территории области, это — вирус группы А H3N2 сезонный, который имеет свойства вызывать именно вспышки и приобретать эпидемическое распространение”, — сказали собеседники.

В центре сообщили, что совместная циркуляция вирусов респираторной группы очень усложняет эпидемическую ситуацию.

“Плюс к этому, погодные условия, способствующие сегодня развитию и поддержанию жизни вирусов респираторной группы. И еще одна составляющая — почти отсутствие проведения профилактических прививок против гриппа”, — сказали собеседники.

Как сообщал УНН, по состоянию на 28 ноября в Украине в 20% обследований пациентов, заболевших было обнаружен вирус гриппа типа А.

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