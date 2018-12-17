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Из-за экстремального катания на санках умер подросток

Киев • УНН

 • 11466 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В пригороде Черновцов вчера 15-летний мальчик получил травму во время катания на санках, которые были привязаны к автомобилю. Об этом УНН сообщили в департаменте здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации.

Из-за экстремального катания на санках умер подросток

"В данном случае они прицепили сани к машине. Даже не своей, а случайной. Прицепились своими санками и таким образом катались. Вследствие такого экстремального отдыха санки выехали за пределы дороги и врезались в бетонный забор, и 15-летний мальчик на большой скорости ударился", – сообщили в департаменте.

В результате удара парень получил открытую черепно-мозговую травму и политравму. В больницу его привезли в крайне тяжелом состоянии.

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"Через 15 минут, как его привезли, он умер. К сожалению, эти травмы были несовместимы с жизнью", – отметили в департаменте.

Как сообщал УНН, со снежной ловушки в Хмельницкой области спасли пятерых детей.

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