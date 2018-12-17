Через екстремальне катання на санчатах помер підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У передмісті Чернівців вчора 15-річний хлопчик травмувався під час катання на санчатах, які були прив’язані до автомобіля. Про це УНН повідомили у департаменті охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації.
"У даному випадку вони причепили санчата до машини. Навіть не своєї, а випадкової. Причепилися своїми санчатами і таким чином каталися. Внаслідок такого екстремального відпочинку санчата виїхали за межі дороги і врізалися у бетонний паркан, і 15-річний хлопчик на великій швидкості вдарився", – повідомили у департаменті.
Внаслідок удару хлопець отримав відкриту черепно-мозкову травму і політравму. У лікарню його привезли у вкрай важкому стані.
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"Через 15 хвилин, як його привезли, він помер. На жаль, ці травми були не сумісні з життям", – зазначили у департаменті.
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