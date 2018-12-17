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На Хмельниччині із снігової пастки врятували 5 дітей

Київ • УНН

 • 8483 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Впродовж минулої доби внаслідок ускладнених погодних умов рятувальники Хмельниччини 5 разів надавали допомогу населенню у буксируванні автомобілів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

На Хмельниччині із снігової пастки врятували 5 дітей

"Впродовж минулої доби рятувальники Хмельниччини із снігової пастки витягли п’ять автомобілів, в яких перебувало 15 людей, з них - п’ятеро дітей, та хвора жінка, які везли до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у відомстві, о 09:05 поблизу с. Летава Чемеровецького району через погіршені погодні умови водій легковика не впорався із керуванням та з’їхав у кювет. В автомобілі перебувала хвора жінка, які везли до лікарні. Співробітниками ДСНС витягли автомобіль, а жінку передали працівникам швидкої допомоги.

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"На польовій дорозі в напрямку с. Держанівка Дунаєвецького району автомобіль AUDI A6 застряг у заметі. У салоні перебувало 5 людей, троє з яких — діти. За допомогою автомобіля підвищеної прохідності рятувальники витягли автівку на розчищену ділянку дороги", - повідомили у відомстві.

У сніговій пастці о 18:50 поблизу с. Жабче Старокостянтинівського району опинився водій автомобіля Opel Vectra. Автомобіль відбуксирували, врятувавши водія від замерзання.

О 20:00 бійцям довелося витягати автомобіль ВАЗ-2129 із чотирма людьми, двоє з яких — діти віком 10 та 13 років. Подія трапилась поблизу с. М. Кужелівка. Водій, не впоравшись з керуванням, потрапив у сніговий замет. Обійшлося без травм.

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Поблизу с. Стецьки Старокостянтинівського району, о 01:40 17 грудня, внаслідок ускладнення погодних умов, автомобіль швидкої медичної допомоги, прямуючи на виклик потрапив в сніговий замет. Автомобіль витягли, після чого той зміг продовжити рух.

Нагадаємо, у Одеській області рятувальники допомогли вивільнити з-під снігових заметів десять автомобілів.

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