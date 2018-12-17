В Хмельницкой области со снежной ловушки спасли 5 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. На протяжении прошедших суток в результате осложненных погодных условий спасатели Хмельницкой области 5 раз оказывали помощь населению в буксировке автомобилей. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
"На протяжении прошлых суток спасатели Хмельницкой области из снежной ловушки вытащили пять автомобилей, в которых находилось 15 человек, из них - пятеро детей, и больная женщина, которую везли в больницу", - говорится в сообщении.
Как сообщают в ведомстве, в 09:05 вблизи с. Летава Чемеровецкого района через ухудшеные погодные условия водитель легковушки не справился с управлением и съехал в кювет. В автомобиле находилась больная женщина, которую везли в больницу. Сотрудниками ГСЧС вытащили автомобиль, а женщину передали работникам скорой помощи.
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"На полевой дороге в направлении с. Держановка Дунаевецкого района автомобиль AUDI A6 застрял в сугробе. В салоне находилось 5 человек, трое из них - дети. С помощью автомобиля повышенной проходимости спасатели вытащили машину на расчищенный участок дороги", - сообщили в ведомстве.
В снежной ловушке в 18:50 вблизи с. Жабче Староконстантиновского района оказался водитель автомобиля Opel Vectra. Автомобиль отбуксировали, спася водителя от замерзания.
В 20:00 бойцам пришлось вытаскивать автомобиль ВАЗ-2129 с четырьмя людьми, двое из которых - дети 10 и 13 лет. Инцидент произошел вблизи с. М. Кужелевка. Водитель, не справившись с управлением, попал в снежный сугроб. Обошлось без травм.
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Вблизи с. Стецьки Староконстантиновского района, в 01:40 17 декабря, в результате ухудшения погодных условий, автомобиль скорой медицинской помощи, направляясь на вызов попал в снежный сугроб. Автомобиль вытащили, после чего тот смог продолжить движение.
Напомним, в Одесской области спасатели помогли освободить из-под снежных заносов десять автомобилей.