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Проїзд на дорогах державного значення забезпечено - "Укравтодор"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. В областях, де йде сніг виконуються роботи з розчистки доріг від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами, де є загроза виникнення ожеледиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.

Проїзд на дорогах державного значення забезпечено - "Укравтодор"

"Станом на 08:00 17 грудня місцями невеликий сніг у Закарпатській (за добу випало до 7 см снігу), Волинській, Львівській (за добу випало до 12 см снігу), Івано-Франківській, Рівненській областях. Місцями невеликий дощ у Чернівецькій області, у Тернопільській області – сніг з дощем. На решті території без опадів", - повідомили у відомстві.

Середня температура повітря на більшій території країни коливається від -2 до -5.

"Стан покриття на автодорогах державного значення в західних та Луганській областях місцями засніжене, у Київській та Кіровоградській областях – місцями перемети, в решті областей переважно сухе", - додали у Укравтодорі.

"На перевальних ділянках тривають опади у вигляді помірного снігу. Висота снігового покриву 10-25 см. Температура повітря -1 -4. Стан покриття переважно засніжений", - додали у відомстві.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 561 одиниця техніки та 943 робітники, в черговому режимі – 1056 одиниць техніки та 1425 робітників, вказали в Укравтодорі.

17 грудня вдень помірний сніг очікується у західних областях та в Карпатах, на решті території без опадів. Температура повітря -1-7, про це повідомив Укравтодор з посиланням на Гідрометцентр.

Нагадаємо, в Україні у понеділок буде хмарно з проясненнями, сніг - лише у західних областях, температура вдень сягатиме 8 градусів морозу.

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