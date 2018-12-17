Проїзд на дорогах державного значення забезпечено - "Укравтодор"

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. В областях, де йде сніг виконуються роботи з розчистки доріг від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами, де є загроза виникнення ожеледиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.