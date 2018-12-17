Сьогодні в Україні буде морозно, сніг лише на заході
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні у понеділок буде хмарно з проясненнями, сніг - лише у західних областях, температура вдень сягатиме 8 градусів морозу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"17 грудня в Україні хмарно з проясненнями. У західних областях сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця", - повідомили синоптики.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с.
Температура у західних та південних областях вдень 0-5° морозу, на Закарпатті, півдні Одещини вдень 1-4° тепла; на решті території вдень 3-8° морозу.
Нагадаємо, на гірськолижному курорті у Карпатах випало по коліна снігу.