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Сьогодні в Україні буде морозно, сніг лише на заході

Київ • УНН

 • 9836 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні у понеділок буде хмарно з проясненнями, сніг - лише у західних областях, температура вдень сягатиме 8 градусів морозу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Сьогодні в Україні буде морозно, сніг лише на заході

"17 грудня в Україні хмарно з проясненнями. У західних областях сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця", - повідомили синоптики.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура у західних та південних областях вдень 0-5° морозу, на Закарпатті, півдні Одещини вдень 1-4° тепла; на решті території вдень 3-8° морозу.

Нагадаємо, на гірськолижному курорті у Карпатах випало по коліна снігу.

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