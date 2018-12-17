Сегодня в Украине будет морозно, снег только на западе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украине в понедельник будет облачно с прояснениями, снег - только в западных областях, температура днем будет достигать 8 градусов мороза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"17 декабря в Украине облачно с прояснениями. В западных областях снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица", - сообщили синоптики.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура в западных и южных областях днем 0-5° мороза, на Закарпатье, юге Одесской области днем 1-4° тепла; на остальной территории днем 3-8° мороза.
Напомним, на горнолыжном курорте в Карпатах выпало по колено снега.