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Укравтодор заверил в проезде основными дорогами - "Укравтодор"

Киев • УНН

 • 9960 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. В областях, где идет снег выполняются работы по расчистке дорог от снега, осуществляется обработка дорог противогололедными материалами, где есть угроза возникновения гололеда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные "Укравтодора".

Укравтодор заверил в проезде основными дорогами - "Укравтодор"

"По состоянию на 08.00 17 декабря местами небольшой снег в Закарпатской (за сутки выпало до 7 см снега), Волынской, Львовской (за сутки выпало до 12 см снега), Ивано-Франковской, Ровенской областях. Местами небольшой дождь в Черновицкой области, в Тернопольской области - снег с дождем. На остальной территории без осадков", - сообщили в ведомстве.

Средняя температура воздуха на большей территории страны колеблется от -2 до -5.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в западных и Луганской областях местами заснеженное, в Киевской и Кировоградской областях - местами переметы, в остальных областях преимущественно сухое", - добавили в Укравтодоре.

"На перевальных участках продолжаются осадки в виде умеренного снега. Высота снежного покрова 10-25 см. Температура воздуха -1 -4. Состояние покрытия преимущественно заснеженный", - добавили в ведомстве.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 561 единица техники и 943 рабочих, в дежурном режиме - 1056 единиц техники и 1425 рабочих, указали в Укравтодоре.

17 декабря днем умеренный снег ожидается в западных областях и в Карпатах, на остальной территории без осадков. Температура воздуха -1-7, об этом сообщил "Укравтодор" со ссылкой на Гидрометцентр.

Напомним, в Украине в понедельник будет облачно с прояснениями , снег - только в западных областях, температура днем будет достигать 8 градусов мороза.

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