Из-за ДТП с микроавтобусом под Киевом открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Из-за ДТП вблизи пгт Глеваха в Киевской области, где погибли два человека, открыто уголовное производство. Об этом корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе ГУНП в Киевской области.
По данным полиции, 11 августа около 19:00 в результате столкновения легковушки с микроавтобусом, который двигался впереди, произошло ДТП вблизи пгт Глеваха Васильковского района. В полиции сообщили, что двое пассажиров автомобиля скончались на месте, водитель легковушки Volkswagen госпитализирован.
16 пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и направлены в больницу. Среди пострадавших - одна несовершеннолетняя девочка, которая получила травму головы.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливаются следствием.
Напомним, 11 августа вблизи пгт Глеваха в Киевской области из-за столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли 2 человека.