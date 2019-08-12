Из-за ДТП с микроавтобусом под Киевом открыто производство

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 86628 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 96292 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128240 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138337 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126795 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128402 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130447 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153164 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151126 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Из-за ДТП с микроавтобусом под Киевом открыто производство

Из-за ДТП с микроавтобусом под Киевом открыто производство

Киев  •  УНН

 • 9079 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Из-за ДТП вблизи пгт Глеваха в Киевской области, где погибли два человека, открыто уголовное производство. Об этом корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе ГУНП в Киевской области.

По данным полиции, 11 августа около 19:00 в результате столкновения легковушки с микроавтобусом, который двигался впереди, произошло ДТП вблизи пгт Глеваха Васильковского района. В полиции сообщили, что двое пассажиров автомобиля скончались на месте, водитель легковушки Volkswagen госпитализирован.

16 пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и направлены в больницу. Среди пострадавших - одна несовершеннолетняя девочка, которая получила травму головы.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливаются следствием.

Напомним, 11 августа вблизи пгт Глеваха в Киевской области из-за столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли 2 человека.

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