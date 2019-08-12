Через ДТП з мікроавтобусом під Києвом відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Через ДТП поблизу смт Глеваха у Київській області, де загинули двоє людей, відкрито кримінальне провадження. Про це кореспонденту УНН розповіли у прес-службі ГУНП у Київській області.
За даними поліції, 11 серпня близько 19:00 внаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом, що рухався попереду, сталося ДТП поблизу смт Глеваха Васильківського району. У поліції повідомили, що двоє пасажирів автомобіля померли на місці, водій легковика Volkswagen госпіталізований.
16 пасажирів мікроавтобуса отримали травми різного ступеня тяжкості і направлені до лікарні. Серед постраждалих - одна неповнолітня дівчинка, яка отримала травму голови.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Обставини та причини ДТП зараз встановлюються слідством.
Нагадаємо, 11 серпня поблизу смт Глеваха у Київській області через зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса загинули 2 особи.