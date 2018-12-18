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Из-за ДТП автомобиль выбросило на пешехода, есть погибшие

Киев • УНН

 • 9630 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 декабря. УНН. Столкновение грузовика и легкового автомобиля произошло сегодня утром, в 8:40, в поселке Алексеево-Дружковка Донецкой области. Водитель легковушки и пешеход погибли на месте. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления областной полиции, передает УНН.

Из-за ДТП автомобиль выбросило на пешехода, есть погибшие

По данным полиции известно, что, двигаясь по трассе Дружковка – Константиновка в поселок Алексеево-Дружковка, водитель грузового автомобиля "ГАЗ" столкнулся с легковушкой "Хюндай-Гетц".

"Оказавшись в этот момент на перекрестке при повороте налево, 62-летний водитель грузовика не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю, который двигался во встречном направлении. Легковушку вынесло за пределы проезжей части, где он совершил наезд на женщину, которая стояла возле пешеходного перехода, и въехал в столб с опорой электропередач", – отметили в полиции.

В результате ДТП результате 33-летний водитель "Хюндай-Гетц" – житель Краматорска – и 46-летняя дружковчанка погибли на месте. Предварительно этот факт квалифицировали по ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего.

Напомним, в Тернопольской области на дороге автомобиль сбил мужчину, в момент, когда тот фотографировал ДТП, которое произошло при его участии.

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