Из-за ДТП автомобиль выбросило на пешехода, есть погибшие

По данным полиции известно, что, двигаясь по трассе Дружковка – Константиновка в поселок Алексеево-Дружковка, водитель грузового автомобиля "ГАЗ" столкнулся с легковушкой "Хюндай-Гетц".

"Оказавшись в этот момент на перекрестке при повороте налево, 62-летний водитель грузовика не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю, который двигался во встречном направлении. Легковушку вынесло за пределы проезжей части, где он совершил наезд на женщину, которая стояла возле пешеходного перехода, и въехал в столб с опорой электропередач", – отметили в полиции.

В результате ДТП результате 33-летний водитель "Хюндай-Гетц" – житель Краматорска – и 46-летняя дружковчанка погибли на месте. Предварительно этот факт квалифицировали по ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего.

Напомним, в Тернопольской области на дороге автомобиль сбил мужчину, в момент, когда тот фотографировал ДТП, которое произошло при его участии.