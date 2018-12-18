Через ДТП автомобіль викинуло на пішохода, є загиблі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 грудня. УНН. Зіткнення вантажівки та легкового автомобіля сталося сьогодні вранці, о 8:40, у селищі Олексієво-Дружківка Донецької області. Водій легковика та пішохід загинули на місці. Про це повідомили у відділі комунікації управління обласної поліції, передає УНН.
За даними поліції відомо, що, рухаючись трасою Дружківка – Костянтинівка в селище Олексієво-Дружківка, водій вантажного автомобіля "ГАЗ" зіткнувся з легковиком "Хюндай-Гетц".
"Опинившись в цей момент на перехресті при повороті ліворуч, 62-річний водій вантажівки не надав перевагу в русі легковому автомобілю, який рухався у зустрічному напрямку. Легковик винесло за межі проїзної частини, де він скоїв наїзд на жінку, яка стояла біля пішохідного переходу, та в’їхав у стовп з опорою електропередач", – зазначили у поліції.
Внаслідок ДТП результаті 33-річний водій "Хюндай-Гетц" – мешканець Краматорська – та 46-річна дружківчанка загинули на місці. Попередньо цей факт кваліфікували за ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.
Нагадаємо, у Тернопільській області на дорозі автомобіль збив чоловіка, у момент, коли той фотографував ДТП, яка сталася за його участі.