Из-за детонации мин в ОРДЛО загорелось поле - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные войска активизировали работы по оборудованию своих передовых позиций дополнительными минно-взрывными заграждениями, но делают это с нарушениями, что имеет негативные последствия. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
Вместе с тем, по его словам, при выполнении инженерных работ противник пренебрегает правилами пожарной безопасности, что влечет за собой возникновение многочисленных пожаров на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
"В частности, на участке минирования передовой позиции одного из подразделений 1 АК ВС РФ, в результате детонации мин произошел взрыв и начался пожар. В результате огнем было уничтожено большую площадь урожая зерновых культур, часть лесополосы, сельскохозяйственную технику и имущество гражданского населения", - добавил представитель оборонного ведомства.
Возмущение местных жителей, как отметил представитель Минобороны, вызвало нежелание российских военнослужащих помогать тушению пожара и отказ оккупационного командования признать причиной пожара взрыв мин и компенсировать пострадавшим ущерб от пожара.
Напомним, за минувшие сутки, 2 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 28 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения.