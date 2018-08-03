Из-за детонации мин в ОРДЛО загорелось поле - разведка

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17:47 • 11785 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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8 марта, 13:20 • 118425 просмотра

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8 марта, 10:25 • 126347 просмотра

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КИЕВ. 3 августа. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные войска активизировали работы по оборудованию своих передовых позиций дополнительными минно-взрывными заграждениями, но делают это с нарушениями, что имеет негативные последствия. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

Вместе с тем, по его словам, при выполнении инженерных работ противник пренебрегает правилами пожарной безопасности, что влечет за собой возникновение многочисленных пожаров на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"В частности, на участке минирования передовой позиции одного из подразделений 1 АК ВС РФ, в результате детонации мин произошел взрыв и начался пожар. В результате огнем было уничтожено большую площадь урожая зерновых культур, часть лесополосы, сельскохозяйственную технику и имущество гражданского населения", - добавил представитель оборонного ведомства.

Возмущение местных жителей, как отметил представитель Минобороны, вызвало нежелание российских военнослужащих помогать тушению пожара и отказ оккупационного командования признать причиной пожара взрыв мин и компенсировать пострадавшим ущерб от пожара.

Напомним, за минувшие сутки, 2 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 28 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения.

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