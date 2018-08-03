Через детонацію мін в ОРДЛО загорілося поле - розвідка

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні війська активізували роботи з обладнання своїх передових позицій додатковими мінно-вибуховими загородженнями, але роблять це з порушеннями, що має негативні наслідки. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

Разом з тим, з його слів, при виконанні інженерних робіт противник нехтує правилами пожежної безпеки, що спричиняє виникнення чисельних пожеж на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

"Зокрема, на ділянці мінування передової позиції одного з підрозділів 1 АК ЗС РФ, внаслідок детонації мін стався вибух і розпочалася пожежа. У результаті, вогнем було знищено велику площу врожаю зернових культур, частину лісосмуги, сільськогосподарську техніку та майно цивільного населення", - додав речник оборонного відомства.

Обурення місцевих жителів, як зазначив представник Міноборони, викликало небажання російських військовослужбовців допомагати гасінню пожежі та відмова окупаційного командування визнати причиною пожежі вибух мін та компенсувати постраждалим збитки від пожежі.

Нагадаємо, минулої доби, 2 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі один раз із важкого озброєння.

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