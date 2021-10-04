Из-за COVID-19 в РФ отменены все массовые мероприятия. В стране зафиксировали повторение рекордов распространение коронавируса

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Массовые мероприятия по всей России отменены из-за пандемии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В двух регионах страны разрешены мероприятия на 1–3 тыс. участников, пишет УНН со ссылкой на российское издание “Коммерсант”.

Детали

“По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в зависимости от тенденции эпидпроцесса. Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников более 3 тыс. человек,— у нас такого субъекта нет ни одного, от 1 тыс. до 3 тыс. всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса, хочу еще раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся и оснований для их проведения нет, кроме тех случаев, когда они организуются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции”, — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Анна Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России “крайне напряженной”. “И у нас данные за прошедшую, 39-ю, неделю выросли еще на 14%. Напомню, что в предыдущие четыре недели: 36-ю — минус 1%, 37-ю — плюс 7%, 38-ю — плюс 9%, и вот за прошедшую неделю — плюс 14%. Мы растем достаточно быстро”, — отметила она.

Максимальный рост заболеваемости глава Роспотребнадзора отметила среди пенсионеров. “Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают чаще, чем люди в других возрастах”, — добавила Попова.

Анна Попова рассказала, что власти “хорошо контролируют ситуацию”, но тем не менее надо наращивать тестирование. Тенденция роста на 20% и больше наблюдается в 12 регионах России. В целом заболеваемость растет в 67 субъектах страны, в 13 субъектах нет значимой динамики, а в пяти наблюдается снижение.

“На Москву приходится не более 15%, также 6% и 11% — на Московскую область и Санкт-Петербург. Столичные регионы сегодня дают не самый высокий удельный вес по заболеваемости. Это говорит о выравнивании в целом эпидпроцессов по стране”, — пояснила главный санитарный врач РФ.

Кроме того, возникают вопросы к контролю за соблюдением масочного режима. “И вот контроль за режимом самоизоляции для большого количества людей в разных субъектах, который ведут и органы внутренних дел, и Росгвардия, и местное самоуправление, и субъектовая исполнительная власть, и сотрудники Роспотребнадзора — эта часть нашей общей работы, безусловно, должна быть усилена”, — добавила Анна Попова.

COVID-19 в России

В России за прошедшие сутки выявлен 25 781 новый случай коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это максимальный показатель с 2 января, когда в России, по официальным данным, за сутки был зафиксировано 26301 новый случай COVID-19.

Всего с начала пандемии в России выявлено 7 612 317 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 883 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии, по данным оперштаба, от коронавируса умерли 210 801 человек.

Стоит добавить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.

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