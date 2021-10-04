Через COVID-19 у РФ скасовані усі масові заходи. У країні зафіксували повторення рекордів поширення коронавірусу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Масові заходи по всій Росії скасовані через пандемію, повідомила глава Роспотрєбнадзора Анна Попова. У двох регіонах країни дозволені заходи на 1-3 тис. учасників, пише УНН з посиланням на російське видання “Коммерсант”.

Деталі

“Щодо масових заходів — вони зупинені у всій країні. Проводяться тільки в залежності від тенденції епідпроцесу. Сьогодні кількість суб’єктів, де можна проводити заходи з кількістю учасників понад 3 тис. осіб, — у нас такого суб’єкта немає жодного, від 1 тис. до 3 тис. всього у двох суб’єктах. Це особливості епідпроцесу, хочу ще раз звернути увагу, що такі заходи сьогодні не проводяться і підстав для їхнього проведення немає, крім тих випадків, коли вони організовуються як заходи, вільні від ковідної інфекції”, — сказала Попова на засіданні президії координаційної ради при уряді по боротьбі з COVID-19.

Анна Попова назвала ситуацію з COVID-19 в Росії “вкрай напруженою”. “І у нас дані за минулий, 39-й, тиждень виросли ще на 14%. Нагадаю, що в попередні чотири тижні: 36-й — мінус 1%, 37-й — плюс 7%, 38-й — плюс 9%, і ось за минулий тиждень — плюс 14%. Ми ростемо досить швидко”, — зазначила вона.

Максимальне зростання захворюваності глава Роспотрєбнадзора зазначила серед пенсіонерів. “Люди старшого віку, на жаль, сьогодні хворіють частіше, ніж люди в інших віках”, — додала Попова.

Анна Попова розповіла, що влада “добре контролює ситуацію”, але тим не менше треба нарощувати тестування. Тенденція зростання на 20% і більше спостерігається в 12 регіонах Росії. В цілому захворюваність зростає в 67 суб’єктах країни, в 13 суб’єктах немає значущої динаміки, а у п’яти спостерігається зниження.

“На Москву припадає не більше 15%, також 6% і 11% — на Московську область і Санкт-Петербург. Столичні регіони сьогодні дають не найвищу питому вага по захворюваності. Це говорить про вирівнювання в цілому епідпроцесу по країні”, — пояснила головний санітарний лікар РФ.

Крім того, виникають питання до контролю за дотриманням маскового режиму. “І ось контроль за режимом самоізоляції для великої кількості людей в різних суб’єктах, який ведуть і органи внутрішніх справ, і Росгвардія, і місцеве самоврядування, і суб’єктова виконавча влада, і співробітники Роспотрєбнадзора — ця частина нашої спільної роботи, безумовно, повинна бути посилена”, — додала Анна Попова.

COVID-19 у Росії

У Росії за минулу добу виявлено 25 781 новий випадок коронавірусної інфекції, повідомив федеральний оперативний штаб по боротьбі з COVID-19. Це максимальний показник з 2 січня, коли в Росії, за офіційними даними, за добу було зафіксовано 26301 новий випадок COVID-19.

Всього з початку пандемії в Росії виявлено 7 612 317 випадків коронавірусної інфекції.

За добу померли 883 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. Всього з початку пандемії, за даними оперштабу, від коронавірусу померли 210 801 особа.

Варто додати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.

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