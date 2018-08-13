Из-за нехватки судей сегодня в Украине не работают 22 суда

"На сегодня в Украине не действуют 22 суда. По данным, которые есть в распоряжении Совета судей, в Украине из более 8 тыс. судей работает сейчас, 5,2 тыс.", - сказал он.



По словам О.Ткачука, в прошлом году украинские суды рассмотрели 3 млн 900 тыс. дел различных категорий.



"По мнению Совета судей, должны быть обеспечены все условия для того, чтобы судебная система работала эффективно, качественно, добросовестно, чтобы дела рассматривались в разумный срок. Ведь нас контролирует ЕСПЧ и каждый человек", - отметил председатель Совета.



Он считает, что благодаря гражданскому контролю за деятельностью государства, в том числе, судами, "возможно достичь того уровня демократии и правосудия, который каждый из нас желает".



Как сообщал УНН, профессиональную переаттестацию в Украине не прошли 10% судей.