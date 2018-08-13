Через брак суддів сьогодні в Україні не працюють 22 суди

"На сьогодні в Україні не діє 22 суди. За даними, які є у розпорядженні Ради суддів, в Україні із більше як 8 тис. суддів працює зараз 5,2 тис. суддів, - сказав він.



За словами О.Ткачука, минулого року українські суди розглянули 3 млн 900 тис. справ різних категорій.



"На думку Ради суддів, мають бути забезпечені всі умови для того, щоб судова система працювала ефективно, якісно, добросовісно, щоб справи розглядалися у розумний строк. Адже нас контролює ЄСПЛ і кожна людина", - зазначив голова Ради.



Він вважає, що завдяки громадянському контролю за діяльністю держави, в тому числі, судами, "можливо досягти того рівня демократії і правосуддя, який кожен з нас бажає".



Як повідомляв УНН, професійну переатестацію в Україні не пройшли 10% суддів.