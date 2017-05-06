Из-за бомб времен войны в Ганновере эвакуируют 50 тыс. человек

Эта операция будет второй подобной по масштабу в Германии и затронет десятую часть населения города. Чиновники надеются, что людей можно будет вернуть в дома уже к вечеру.

Эвакуация началась в девять утра по местному времени, а людям посоветовали взять с собой необходимые вещи и выключить газ и электричество. Возможны также задержки в движении железной дороги.

Для эвакуированных людей организованы различные развлекательные мероприятия, а также горячие обеды.

Напомним, в Керченском проливе нашли самолет времен Второй мировой войны.