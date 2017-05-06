Через бомби часів війни у Ганновері евакуюють 50 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Близько 50 тисяч людей евакуюють у німецькому Ганновері для того, щоб спеціалісти знешкодили та вивезли п'ять бомб часів Другої світової війни, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
Ця операція буде другою подібною за масштабом у Німеччині й зачепить десяту частину населення міста. Чиновники сподіваються, що людей можна буде повернути у домівки вже до вечора.
Евакуація розпочалась о дев'ятій ранку за місцевим часом, а людям порадили взяти з собою необхідні речі та вимкнути газ і електрику. Можливі також затримки у русі залізниці.
Для евакуйованих людей організовані різноманітні розважальні заходи, а також гарячі обіди.
Нагадаємо, у Керченській протоці знайшли літак часів Другої світової війни.