Из-за блокирования полиции в Ровенской области возбуждено уголовное производство

Там добавили, что для старателей предусмотрен штраф 1тис.700грн. — 3 тыс. 400 грн. или арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы до двух лет.

Как сообщал УНН, сегодня утром старатели на Володимиреччини разобрали мост, чтобы полицейские не смогли проехать. Инцидент произошел на дороге от села Езерцы к Бельской Свободы. Конфликт удалось уладить благодаря переговорам. Спецсредств полиция не применяла, никто не задержан.