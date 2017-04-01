Из-за блокирования полиции в Ровенской области возбуждено уголовное производство

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42611 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102882 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157705 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117010 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116876 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112785 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104451 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107116 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103605 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153927 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Из-за блокирования полиции в Ровенской области возбуждено уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 11291 просмотра

РОВНО-КИЕВ.1 апреля. УНН. По факту сопротивления копателями янтаря работникам полиции вблизи с.Озерцо Владимирецкого района начато досудебное расследование по ч.2 с.342 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации управления ЧП в Ровенской области, передает УНН.

Там добавили, что для старателей предусмотрен штраф 1тис.700грн. — 3 тыс. 400 грн. или арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы до двух лет.

Как сообщал УНН, сегодня утром старатели на Володимиреччини разобрали мост, чтобы полицейские не смогли проехать. Инцидент произошел на дороге от села Езерцы к Бельской Свободы. Конфликт удалось уладить благодаря переговорам. Спецсредств полиция не применяла, никто не задержан.

Украинские Национальные Новости

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