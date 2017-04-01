Через блокування поліції на Рівненщині порушене кримінальне провадження

Там додали, що для старателів передбачений штраф 1тис.700грн. — 3тис. 400 грн. або арешт на термін від трьох до шести місяців, або обмеження волі на термін до чотирьох років, або позбавлення волі до двох років.

Як повідомляв УНН, сьогодні зранку старателі на Володимиреччині розібрали міст, аби поліцейські не змогли проїхати. Інцидент стався на дорозі від села Озерці до Більської Волі. Конфлікт вдалося владнати завдяки переговорам. Спецзасобів поліція не застосовувала, нікого не затримано.