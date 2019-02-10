Из-за аварии на водопроводе в Киеве изменили движение троллейбусов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В воскресенье продолжатся работы по ликвидации аварии на водопроводной сети на улице Сечевых Стрельцов, вследствие чего движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 было изменено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"10 февраля продолжено выполнение работ по ликвидации аварии на водопроводной сети по ул. Сечевых Стрельцов, 25. Движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 на участке от ул. В. Черновола до Майдана Независимости закрыто", - говорится в сообщении.
Для обеспечения пассажирских перевозок организовали движение:
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- временного автобусного маршрута № 16Тр "Майдан Независимости - ул. Дорогожицкая";
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- троллейбусов маршрута № 6 от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";
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- троллейбусов маршрута № 16 от ул. Академика Туполева к станции метро "Площадь Льва Толстого";
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- троллейбусов маршрута № 18 от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
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Пассажиры автобусов маршрута № 16Тр имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе, добавили в КГГА.
Как сообщал УНН, ранее в администрации сообщали, что в связи с ликвидацией аварии на водопроводной сети движение троллейбусов будет перекрыто с 10:00 9 февраля в 10:00 10 февраля.