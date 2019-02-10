Через аварію на водопроводі у Києві змінили рух тролейбусів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У неділю продовжаться роботи з ліквідації аварії на водопровідній мережі на вулиці Січових Стрільців, внаслідок чого рух тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18 було змінено. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"10 лютого продовжено виконання робіт з ліквідації аварії на водопровідній мережі на вул. Січових Стрільців, 25. Рух тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18 на ділянці від вул. В. Чорновола до Майдану Незалежності закрито", - йдеться в повідомленні.
Для забезпечення пасажирських перевезень організовали рух:
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- тимчасового автобусного маршруту № 16Тр "Майдан Незалежності – вул. Дорогожицька";
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- тролейбусів маршруту № 6 від Мінського масиву до станції метро "Лук’янівська";
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- тролейбусів маршруту № 16 від вул. Академіка Туполєва до станції метро "Площа Льва Толстого";
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- тролейбусів маршруту № 18 від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
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Пасажири автобусів маршруту № 16Тр мають право проїзду за місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в тролейбусі, додали в КМДА.
Як повідомляв УНН, раніше в адміністрації повідомляли, що у зв'язку з ліквідацією аварії на водопровідній мережі рух тролейбусів буде перекрито з 10:00 9 лютого до 10:00 10 лютого.