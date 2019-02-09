На вихідних у роботу кількох тролейбусів Києва внесли зміни

"З 10:00 9 лютого орієнтовно до 10:00 10 лютого у зв'язку з ліквідацією аварії на водопровідній мережі по вул. Січових Стрільців, 25 рух тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18 на ділянці від вул. Чорновола до Майдану Незалежності закривається" , - повідомили у прес-службі.

Додається, що для забезпечення пасажирських перевезень на вказаний період організовується рух тимчасового автобусного маршруту "№16 Тр "Майдан Незалежності - вул. Дорогожицька", тролейбусів маршруту № 6 - від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська", тролейбусів маршруту № 16 від вул.Академіка Туполєва до станції метро "Площа Льва Толстого", тролейбусів маршруту № 18 від вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу".

Пасажири автобусів маршруту № 16Тр мають право проїзду по місячних проїзних квитках, придбаних для проїзду в тролейбусі.

Як повідомляв УНН, у Києві почали евакуювати тимчасово затримані патрульними автівки.