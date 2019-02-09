На вихідних у роботу кількох тролейбусів Києва внесли зміни
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У столиці України на вихідних, 9-10 лютого, змінять роботу громадського транспорту, а саме маршрути тролейбусів №6, №16 та №18. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс".
"З 10:00 9 лютого орієнтовно до 10:00 10 лютого у зв'язку з ліквідацією аварії на водопровідній мережі по вул. Січових Стрільців, 25 рух тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18 на ділянці від вул. Чорновола до Майдану Незалежності закривається" , - повідомили у прес-службі.
Додається, що для забезпечення пасажирських перевезень на вказаний період організовується рух тимчасового автобусного маршруту "№16 Тр "Майдан Незалежності - вул. Дорогожицька", тролейбусів маршруту № 6 - від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська", тролейбусів маршруту № 16 від вул.Академіка Туполєва до станції метро "Площа Льва Толстого", тролейбусів маршруту № 18 від вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу".
Пасажири автобусів маршруту № 16Тр мають право проїзду по місячних проїзних квитках, придбаних для проїзду в тролейбусі.
Як повідомляв УНН, у Києві почали евакуювати тимчасово затримані патрульними автівки.